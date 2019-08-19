Муж забыл о жене после неудачного окончания свадьбы

В шотландской области Западный Лотиан муж упал на свадьбе с высоты 3,7 метра и впал в кому. Как сообщает газета Daily Mirror, после пробуждения он забыл о недавней церемонии.

49-летний Крис Мэллон (Chris Mallon) упал, когда нес свадебные подарки в номер для новобрачных, получил переломы черепа, костей спины, плеча и руки, а также серьезно повредил сердце и легкие. Его неотложно доставили в больницу, где он пробыл в коме десять дней.

Очнувшись, Фэллон не сразу узнал жену, 43-летнюю Аврил (Avril). «Тогда я запела песню, под которую мы танцевали на свадьбе, и он начал подпевать, — объяснила супруга. — Это был очень трогательный момент».

Крис рассказал, что на торжестве выпил всего пару алкогольных напитков. «Там есть перила с одной перекладиной — с зазором в полтора метра, — вспоминает пострадавший. — Я споткнулся о ступеньку и проскользнул вперед. Следующее, что я помню, как проснулся в больнице спустя десять дней».

Через месяц шотландец пошел на поправку, и ему разрешили вернуться домой. Доктора были удивлены, что он смог ходить. «Не знаю, это моя упертость или все дело в травмах, которые я получил, но я довольно быстро попытался встать на ноги», — отметил он.

Мэллону пока запрещено работать и ходить в тренажерный зал. В результате падения он оглох на левое ухо, потерял обоняние и перестал чувствовать вкус еды. «Это чудо, что он с нами, — подчеркнула Аврил. — Он быстро идет на поправку».

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