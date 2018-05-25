Кишащие спорами документы довели писателя до комы

Английский писатель Мартин Гринвуд (Martin Greenwood) потерял сознание и впал в кому после работы с документами столетней давности. Об этом сообщило издание The Mirror.

Автор изучал материалы о жизни своего деда, комедианта Перси Монкмана (Percy Monkman), когда неожиданно начал задыхаться. 71-летнего Гринвуда доставили в больницу, где он шесть дней провел в реанимации в искусственной коме. Когда мужчина очнулся, врачи объяснили, что у него случилась сильная аллергическая реакция на споры, которые он вдохнул с документа столетней давности.

«Я провел несколько недель, работая с этими документами. Была зима, и я чувствовал себя не очень хорошо, но я списывал все на простуду», — признался писатель.

Гринвуд смог полностью восстановиться, однако в процессе лечения врачи также диагностировали ему астму. Несмотря на это, мужчина смог завершить работу над книгой и издать ее. По его словам, он пытался обращаться к документам как можно меньше, тем не менее иногда ему было необходимо выписывать оттуда цитаты.

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