Горбачев пожаловался Мальте на Россию и США

Потребность в диалоге между Россией и США сегодня очень велика, несмотря на связанные с этим трудности, заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев. Его слова приводит пресс-служба «Горбачев-фонда».

«Каждая страна может сыграть в этом свою роль», — сказал он на встрече с министром иностранных дел и развития торговли Мальты Кармело Абело.

Глава ведомства поддержал мнение Горбачева и пообещал сделать все возможное в рамках двусторонних отношений. «Как член Евросоюза мы будем способствовать диалогу с Российской Федерацией и сближению позиций по всем проблемам», — сказал Абело.

В апреле Горбачев опубликовал статью в издании Wall Street Journal, в которой высказал опасения в связи с отношениями между Россией и США. Он призвал лидеров двух стран остановиться и одуматься, поскольку сложившаяся ситуация может привести к военному конфликту или применению ядерного оружия.

«Необходимо возобновить стратегическое взаимодействие между США и Россией, выделить во всем комплексе российско-американской повестки вопросы предотвращения новой гонки вооружений и дальнейшего сокращения ядерного оружия. <...> Победил не здравый смысл, а военно-промышленный, военно-силовой комплекс», — написал он.

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