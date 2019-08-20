Друзья десять лет играли в лотерею с одними и теми же номерами и сорвали джекпот

Восемь австралийцев около десяти лет играли в лотерею с одной и той же комбинацией чисел и сорвали джекпот. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Компания друзей, разъехавшихся за это время в разные города страны, десять лет скидывалась на лотерейные билеты и использовала в них номера 19, 23, 35, 6, 28, 24, 38 и 29. В субботу, 17 августа, им наконец удалось выиграть приз — 996 тысяч австралийских долларов (45,2 миллиона рублей).

«Я не могу дождаться, чтобы позвонить своим друзьям и поделиться с ними этой новостью! Они будут счастливы!» — рассказал один из победителей. По его словам, он планирует потратить часть выигрыша на оплату счетов.

Ранее сообщалось, что житель американского города Литлтон, штат Северная Каролина, закрыл глаза при выборе комбинации чисел на лотерейном билете и сорвал крупный куш. Любитель азартных игр объяснил, что раньше использовал в лотерее свои счастливые числа, однако на этот раз решил испробовать новую тактику.

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