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Интуиция принесла дедушке сотни тысяч долларов

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Житель американского города Ипсиланти, штат Мичиган, играл в лотерею числами из печенья с предсказанием и выиграл 351,2 тысячи долларов (22 миллиона рублей). Об этом сообщает информационный портал UPI.

61-летний мужчина, пожелавший сохранить анонимность, годами вписывал в лотерейные билеты комбинацию чисел 04-11-21-28-38, которая однажды попалась ему в печенье. «Я играл с этими числами довольно долго, — вспоминает американец. — Я уже не помню, когда я получил это предсказание. Но интуиция мне подсказывала, что числа принесут удачу».

Любитель азартных игр приобрел счастливый лотерейный билет в одном из местных магазинов. В субботу, 22 июня, мужчина вместе с дочерью поздравлял внучку с получением водительских прав. «Как только они ушли, я проверил билет и увидел, что все пять чисел совпали, — говорит он. — Мне пришлось всем доказывать, что я действительно выиграл. Никто не мог в это поверить».

Победитель планирует потратить часть денежного приза на подарки семье. «Я уже в шаге от того, чтобы купить машину для внучки, — признается американец. — Я должен разумно потратить такую большую сумму денег».

Ранее в июне сообщалось, что житель американского штата Северная Каролина сорвал джекпот в сотни миллионов долларов, вписав в лотерейный билет числа из печенья с предсказаниями. Счастливые числа принесли ему рекордный для штата выигрыш — 344,6 миллиона долларов (22,7 миллиарда рублей).

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