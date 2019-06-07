Плохая новость принесла игроку в лотерею миллион долларов

Житель американского города Балтимор, штат Мэриленд, не смог получить денежный приз лотереи, сыграл в очередной раз и сорвал джекпот. Об этом пишет информационный портал UPI.

78-летний мужчина, пожелавший сохранить анонимность, приобрел несколько 5-долларовых билетов Gold Bar Bingo в местном магазине. Американец тут же проверил результаты розыгрыша: один из билетов принес ему 500 долларов (32,5 тысячи рублей). Тогда он обратился за деньгами к кассирше, которая сообщила ему плохую новость.

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«Девушка сказала, что только менеджер может выплатить мне призовую сумму, поскольку деньги хранятся в сейфе, — рассказывает любитель азартных игр. — Я не расстроился и пошел в другой магазин, где мои друзья участвуют в виртуальных скачках Racetrax. Там мне пришла в голову мысль купить еще лотерейных билетов».

После этого американец заехал в магазин Quick Mart и отметил свой первый выигрыш покупкой билета Monopoly стоимостью 20 долларов (1,3 тысячи рублей). В результате он стал обладателем миллиона долларов (около 65 миллионов рублей).

Победитель отметил, что супруга с трудом поверила в их везение, однако уже присматривает новый дом.

Ранее в июне сообщалось, что житель американского штата Северная Каролина сорвал джекпот в сотни миллионов долларов, вписав в лотерейный билет числа из печенья с предсказаниями. Они принесли ему рекордный для штата выигрыш в 344,6 миллиона долларов (22,4 миллиарда рублей).

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