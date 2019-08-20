На V Восточном экономическом форуме пройдет более 70 мероприятий

В программу Восточного экономического форума — 2019, который состоится 4–6 сентября во Владивостоке, включено более 70 деловых мероприятий. Это следует из опубликованной на официальном сайте форума деловой программы.

Программа форума состоит из четырех основных тематических блоков: «Новые решения для ускорения экономического роста», «Создавая условия для бизнеса», «Дальний Восток и АТР: развивая возможности для сотрудничества», «Новые решения для повышения качества жизни».

Традиционно центральным событием ВЭФ станет пленарная сессия, в которой примут участие президент России Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга. Модератором сессии станет ведущий ABC News Джордж Стефанопулос.

«В рамках юбилейного форума участники обсудят актуальные вопросы, направленные на расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и развитие экономики Дальнего Востока России. Деловая программа ВЭФ-2019 включает разнообразные форматы, которые позволяют обеспечить самый высокий уровень дискуссий и практическую результативность форума», — подчеркнул советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.

В рамках темы «Новые решения для ускорения экономического роста» пройдут сессии, посвященные преференциальным режимам на Дальнем Востоке, а также новым инструментам для экономического роста и повышения инвестиционной привлекательности региона. Участники обсудят вопросы совершенствования таких механизмов, как территории опережающего развития, свободный порт Владивосток, программа «Дальневосточный гектар», меры финансовой и нефинансовой поддержки инвесторов. Также будут рассмотрены перспективы развития ключевых отраслей региона.

В сессиях блока примут участие министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, министр экономического развития Максим Орешкин, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, старший государственный министр торговли и промышленности Республики Сингапур Ко По Кун, управляющий Японского банка для международного сотрудничества Тадаси Маэда, заместитель председателя правления Группы САН Шив Викрам Кхемка.

Дискуссии блока «Создавая условия для бизнеса» будут посвящены вопросам создания новых возможностей для инвесторов на Дальнем Востоке. Основные темы сессий – совершенствование национальной юрисдикции и защита прав инвесторов, трансформация системы государственного управления в условиях цифровизации, а также развитие малого и среднего бизнеса.

Среди участников сессий: вице-премьеры России Ольга Голодец и Максим Акимов, генеральный прокурор Юрий Чайка, генеральный директор «Российского экспортного центра» Андрей Слепнев, руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Тема «Дальний Восток и АТР: развивая возможности для сотрудничества» будет посвящена вопросам взаимодействия России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Основные вопросы обсуждения: международное научно-техническое сотрудничество, цифровая трансформация международной торговли, будущее Российской Арктики и транспортных коридоров через Дальний Восток.

Спикерами выступят: помощник президента России Игорь Левитин, глава «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов, президент Российской академии наук Александр Сергеев, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, министр иностранных дел Монголии Дамдин Цогтбаатар, министр сельского развития, развития неблагополучных регионов и переселения Республики Индонезия Эко Путро Санджоджо, генеральный секретарь Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом Хэ Чжэньвэй.

Блок «Новые решения для повышения качества жизни» будет посвящен вопросам социального развития Дальнего Востока. Среди основных вопросов: привлечение частных инвестиций в социальную сферу, повышение качества образования и здравоохранения в регионе, развитие современной городской среды и создание городов будущего.

Спикерами сессий выступят министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев, президент, глава Сбербанка Герман Греф, руководитель Росмолодежи Александр Бугаев, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Также в рамках ВЭФ-2019 запланированы страновые бизнес-диалоги с предпринимателями из Индии, КНР, Японии, Республики Корея, АСЕАН и Европы.