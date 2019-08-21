Выявлены признаки преждевременной смерти

Ученые Института биологии старения Макса Планка и Медицинского центра Лейденского университета (США) определили ключевые признаки, по которым можно определить, будет ли человек жить долго. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В исследовании приняли участие 44 168 человек. Специалисты изучили образцы их крови на наличие биомаркеров, которые могли бы указывать на оставшуюся продолжительность жизни. После тщательного анализа ученые определили 14 подходящих показателей, включая уровень определенных аминокислот, содержание «плохого» и «хорошего» холестерина, баланс жирных кислот и наличие провоспалительных соединений.

Наличие определенных биомаркеров позволит врачам оценить уязвимость пожилых людей к развитию возрастных заболеваний. Кроме того, эти показатели могут учитываться при изучении процессов старения и методов антивозрастной терапии на модельных организмах, например, грызунах, плодовых мушках и червях. В настоящее время специалисты проверяют, присутствуют ли аналогичные биомаркеры у мышей.

«Плохим» холестерином называют холестерин, который связан с липопротеинами низкой плотности (ЛПНП). Показано, что высокое содержание ЛПНП в крови коррелирует с повышенным риском развития атеросклероза. Переносчиками «хорошего» холестерина являются липопротеины высокой плотности.

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