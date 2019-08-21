Неизвестные выпустили из клеток и отравили животных в российском приюте

Полиция Калуги начала проверку после сообщений местной зоозащитницы об отравлении и освобождении зверей в центре реабилитации диких животных. Об этом сообщает «Интерфакс».

Речь идет о происшествии в центре реабилитации диких животных «Феникс». 19 августа представительница центра Наталия Судец рассказала в Facebook, что неизвестные проникли на территорию центра, отравили нескольких зверей, а черно-бурых лисиц выпустили из клеток. Она утверждает, что охранник ничего не слышал, камеры видеонаблюдения ничего не показали. Судец сделала вывод, что животных выпустил и отравил кто-то ранее посещавший центр.

«На очереди, скорее всего, волки и еноты. Мы не можем рисковать и ждать, пока полиция найдет преступника. Центру реабилитации нужна помощь в перевозке животных на соседнюю территорию, огороженную забором. Там обитает знаменитая медведица Машка», — написала Судец.

Руководитель центра Вероника Матюшина уточнила, что отравили двух рыжих лисят, которых готовили к выпуску. Других животных выпустили, сбив замок, их пытаются поймать. Матюшина добавила, что трупы отравленных животных повезут в Москву для исследований. Она отметила, что камера зафиксировала человека, выпустившего лисят, — он больше не работает в центре. Она предположила, что происшествие связано с деятельностью центра, так как не все ее одобряют.

Ранее россиян предупредили, что животные из чернобыльской зоны отчуждения все еще опасны для человека. Об этом сообщила основательница фонда защиты животных «Бим» Дарья Тараскина в ответ на сюжет «Би-би-си» об оставшихся в зоне аварии Чернобыльской АЭС животных, которых забирают домой иностранцы.

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