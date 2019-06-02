Следователи разберутся со стаями российских бездомных собак

Следователи начали проверку после сообщений о массовых скоплениях бродячих собак в трех подмосковных городах. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Стаи бездомных животных замечены в черте Ивантеевки, Щелково и Ногинска, сообщали «Вести.ru». Животные держат в страхе жителей городов и поселков. Они бросаются на людей и больны опасными инфекционными заболеваниями.
27 мая сообщалось, что стая собак напала на двухлетнего ребенка, когда он гулял во дворе со старшим братом. У мальчика зафиксированы укусы головы, лица и тела, но его жизнь вне опасности. Пострадавшего госпитализировали, уточняет РИА Новости.
Следственные органы возбудили уголовное дело после инцидента по статьям 293 («Халатность») и 118 УК России («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).