Определено главное условие возникновения жизни

Ученые Океанографического института Вудс-Хоул в США раскрыли загадку появления огромного резервуара метана под дном земных океанов. Выявленный механизм может стать решающим в возникновении жизни на других планетах. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи проанализировали 160 фрагментов пород из верхней мантии Земли и нижних слоев земной коры. Образцы были взяты из хребтов и зон субдукции, где океаническая кора подныривает под континентальную, а также из офиолитов — остатков древней океанической коры, поднятой на поверхность. Результаты спектроскопии и микроскопии показали, что почти во всех пробах имелись скопления метана и водорода.

Как выяснили ученые, метан образуется, когда морская вода, просачиваясь сквозь глубоководные породы, попадает внутрь горячего оливина — минерала, слагающего магматические породы. Когда минерал начинает остывать, вода, содержащая растворенный диоксид углерода, вступает в химическую реакцию, называемую серпентинизацией.

По словам исследователей, этот механизм может объяснять скопления метана на других планетах. Кроме того, при высвобождении достаточного количества водорода и метана может поддерживаться существование микробных экосистем. Процесс серпентинизации мог стать важным фактором развития жизни и на Земле.

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