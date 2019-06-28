Зафиксирована необъяснимая активность в Йеллоустоне

Исследователи зафиксировали необычную активность крупнейшего в мире гейзера Steamboat, который извергался 12 и 15 июня, обновив рекорд самых коротких промежутков между выбросами. Об этом сообщает издание Live Science.

По данным Геологической службы США, аномальные извержения гейзера не указывает на опасность взрыва Йеллоустонской кальдеры. Для Steamboat, как и для многих других подобных источников, характерна непредсказуемая активность, и интервалы между выбросами воды могут составлять от нескольких недель и месяцев до пяти лет. Однако геологам не известна причина, по которой извержения йеллоустонского гейзера становятся очень частыми или редкими.

В 2018 году Steamboat установил рекорд по общему количеству извержений, число которых достигло 32. В 2019 году произошло уже 24 выброса. Изменения в активности не представляют угрозы. Опасным признаком является высыхание гейзеров из-за подъема магмы к поверхности, что, однако, не наблюдается.

Йеллоустонский супервулкан извергался последний раз два с половиной миллиона лет назад. Серия извержений оставила на поверхности гигантские кальдеры поперечником в десятки километров, однако повторение таких катастрофических событий маловероятно.

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