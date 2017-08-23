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НАСА нашло способ уберечь Америку от взрыва супервулкана

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Специалисты НАСА разработали стратегию противодействия извержению Йеллоустонского супервулкана. По их мнению, угрозу можно ликвидировать, охладив очаг магмы в недрах гигантской кальдеры. Об этом сообщает издание ScienceAlert.

Йеллоустонский супервулкан находится в одноименном национальном парке на северо-западе США. Размеры его кальдеры — возникшей в результате обрушения стенок кратера котловины — достигают 55 на 72 километра. На глубине восьми километров под ним находится пузырь магмы. Исходящее от него тепло подогревает геотермальные источники национального парка, включая гейзеры и горячие озера.

Гигантские извержения супервулкана происходят примерно раз в 700 тысяч лет. За всю историю Земли Йеллоустон взрывался три раза, при этом каждая катастрофа по масштабам несколько уступала предыдущей. Вероятность нового суперизвержения оценивается учеными в 0,00014 процента в год. Взрыв кальдеры может не только нанести огромный урон США, но и способствовать наступлению вулканической зимы и глобального голода.

По расчетам исследователей, 60-70 процентов тепла, вырабатываемого очагом, уходит в атмосферу через горячие источники. Остаток энергии накапливается в магматических камерах вулкана и служит бомбой замедленного действия. Чтобы предотвратить взрыв, ученые планируют охладить пузырь на 35 процентов. Для этого в специально пробуренную скважину будет закачиваться холодная вода под высоким давлением. Нагретая вулканом до 350 градусов Цельсия, она будет поступать на геотермальную станцию.

Ученые таким образом планируют не только избежать катастрофы, но и получить дешевую электроэнергию. Киловатт-час будет стоить, по оценкам, 0,1 доллара. В то же время стоимость инфраструктуры будет составлять 3,46 миллиарда долларов. Кроме того, существует риск, что бурение спровоцирует выброс ядовитых газов или даже вызовет суперизвержение.

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