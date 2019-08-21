Звезда «Игры престолов» надела носки с сандалиями и попалась

Актрису Софи Тернер, известную по роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов», заметили на улицах Нью-Йорка в сандалиях, надетых на носки. Фотографии папарацци публикует американский модный журнал Vogue.

Девушка вышла на публику в укороченной рубашке в стиле 90-х, голубых джинсовых шортах, массивной золотой цепи и квадратных черных очках. На ногах у нее были черно-белые носки в шашечку и сандалии американского бренда Apl.

Фото опубликовано @svphiet

Редакторы журнала окрестили образ актрисы дерзким.

Указанный обувной тренд уже не первый раз привлекает внимание мировых знаменитостей. Так, в мае британский футболист Дэвид Бекхэм надел красные носки и сандалии с классическим костюмом. Спортсмена сфотографировали во время съемки рекламы его собственного косметического бренда House 99. На Бекхэме были темно-синие пиджак и брюки, черная водолазка, ярко-красные носки и кожаные сандалии с открытой пяткой.

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