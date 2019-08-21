Упавшая с потолка штукатурка в российском детском саду покалечила трех детей

В детском саду №5 Благовещенска на детей из младшей группы с потолка упала часть штукатурки, пострадали три малыша. Об этом сообщается на сайте правительства Амурской области.

После происшествия домой отправили 13 детей. Двум из троих пострадавших оказали необходимую помощь и отпустили, третий находится на обследовании в больнице.

Штукатурка отслоилась от несущей плиты и упала на пол, рассказал первый заместитель мэра города Олег Имамеев. Он предположил, что это произошло из-за изношенности здания — сад работает уже 58 лет. Имамеев заверил, что будет проведено обследование всего корпуса, после этого примут решение о капитальном ремонте.

22 августа детский сад закроют, около 100 его воспитанников перераспределят по другим корпусам — такая возможность есть, сообщила начальник управления администрации Благовещенска Элина Поцелуева. Ситуацию взяла на контроль министр образования и науки Светлана Яковлева, пообещав оказать родителям детей помощь, в том числе психологическую.

В мае штукатурка посыпалась на головы учеников гимназии №147 в Омске, когда они исполняли выпускную песню в актовом зале. На опубликованных очевидцами кадрах было видно, как одна из пострадавших девочек заплакала, остальные продолжили пение.

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