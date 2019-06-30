Российские подростки погибли при обрушении заброшенного дома

В Абинском районе Краснодарского края обрушился заброшенный дом. В результате происшествия погибли два подростка, сообщают «Кубанские новости».

По информации издания, инцидент произошел в садовом товариществе «Ягодка» в одном из заброшенных домов. Собиравшие металлолом подростки залезли в дом, после чего на них обрушилась стена здания. Двое из троих погибли на месте, до приезда врачей.

Погибшими оказались 18-летний местный житель и 14-летний школьник, который по документам числится жителем Свердловской области. О состоянии третьего подростка не сообщается.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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