В России установили мировой рекорд скорости беспроводной связи

Дочерняя структура «Норникеля» компания «Единство» ввела в эксплуатацию радиомост через реку Енисей емкостью в 40 гигабит в секунду, служащий для повышения надежности магистрального канала волоконно-оптической связи (ВОЛС) Новый Уренгой – Норильск. Об этом «Ленте.ру» сообщили в компании «Норникель».

«Мы изучили продуктовые линейки российских и зарубежных производителей радиорелейных станций для постройки радиомоста емкостью 40 гигабит в секунду через Енисей на дальности 10,9 километра. Оборудование, удовлетворяющее нашим требованиям, оказалось только у компании "ДОК" из Санкт-Петербурга», — рассказал технический директор «Единства» Павел Вадов.

Отмечается, что этот проект установил мировой рекорд по сочетанию высокой общей пропускной способности радиомоста и дальности беспроводного канала.

На мачтах в Игарке и Прилуках смонтированы по два спаренных радиомоста модели PPC-10G-Е-HP/2+0 производства компании «ДОК», которые создают четыре параллельных независимых радиоканала емкостью по 10 гигабит в секунду каждый. Приемопередатчик каждого из четырех каналов имеет независимое подключение к электропитанию и оборудованию, что обеспечивает повышенную надежность радиолинии.

Тестовая эксплуатация пилотного радиомоста на 10 гигабит в секунду продемонстрировала удовлетворительные результаты. «В настоящее время радиомост с емкостью канала до 40 гигабит в секунду запущен в эксплуатацию», — отметил Вадов.

Осенью 2017 года в Норильске завершили прокладку канала широкополосного интернета. Символическую кнопку запуска работы ВОЛС нажал президент «Норникеля» Владимир Потанин, премьер-министр Красноярского края Виктор Томенко и глава Минсвязи России Николай Никифоров. На реализацию проекта по прокладке трассы ВОЛС протяженностью 956 километров от Нового Уренгоя до Норильска компания Потанина потратила 2,5 миллиарда рублей. За прокладку волоконно-оптической связи в Норильск сотрудники «Норникеля» получили награды от президента России Владимира Путина.

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