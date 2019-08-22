Опровергнуто устоявшееся представление об эволюции людей

Международная группа ученых пришла к выводу, что эволюция мозга у приматов была более сложной, чем считалось ранее. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи изучили окаменелости антропоида Chilecebus carrascoensis, найденные 20 лет назад в Чили. Они определили филогенетический коэффициент энцефализации (PEQ) — отношение размеров мозга к размерам тела, скорректированное с учетом эффектов близких эволюционных связей. У большинства обезьян PEQ равен 0,86-3,39, а у людей — 13,46. У Chilecebus carrascoensis этот показатель равен 0,79. Антропологи пришли к выводу, что увеличение мозга у приматов происходило многократно и независимо в различных частях мира.

Ученые также выявили необычные особенности в структуре мозга у Chilecebus carrascoensis. У современных приматов размеры зрительных и обонятельных центров мозга отрицательно коррелируют, то есть, например, плохое зрение компенсируется острым обонянием. Однако у чилийского антропоида обе системы обладают небольшими размерами. Это демонстрирует, что связь между ними не такая тесная, как предполагалось ранее.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!