Безутешная вдова нашла способ родить от мертвого мужа

Женщина решила забеременеть, использовав сперму мертвого супруга. Об этом сообщает таблоид The Sun.

14 августа 27-летний Себастьян Мойлан (Sebastian Moylan), имеющий проблемы с психикой, свел счеты с жизнью. В тот же день его жена Джермима (Jermimah) получила судебное разрешение на изъятие у погибшего биологического материала. У медиков было лишь 24 часа, чтобы собрать сперму мертвеца, которая оставалась пригодна для зачатия в последующие десять лет.

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Пара поженилась в 2015 году и планировала завести ребенка в 2020 году. Джермима уже готовилась к материнству и посещала докторов. Несмотря на произошедшее в семье, 27-летняя женщина по-прежнему хочет родить от мужа. «Он стал бы самым чудесным в мире отцом», — утверждает безутешная вдова.

Теперь, когда сперма Себастьяна пригодна к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), Джермима должна получить официальное разрешение на ее использование. Ее брат Дрю (Drew) уже запустил кампанию по сбору средств для ЭКО на краудфандинговом сервисе GoFundMe.

Предполагается, что собранные на онлайн-площадке средства пойдут не только на ЭКО, но и на юристов, адвокатов, издержки на суд, погашение ипотеки за дом и похороны Себастьяна.

В феврале сообщалось о рожденной без детородных органов британке, которая нашла способ забеременеть. Женщина перенесла редкую операцию по восстановлению влагалища при помощи фрагментов кишечника и готовилась к трансплантации матки.

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