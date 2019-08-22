Еще одна страна выступила резко против возвращения России в G7

Канада выступает резко против возвращения России в «Большую семерку» (G7). Об этом сообщает Reuters.

Противником такого развития событий остается канадский премьер-министр Джастин Трюдо. Отмечается, что его позиция была четко сформулирована в 2018 году, когда Канада принимала саммит и сделала все, чтобы Россия не получила на него приглашение.

Позвать Россию на саммит G7 в 2020 году предложил президент Франции Эммануэль Макрон. С ним согласился президент США Дональд Трамп, отметив, что в организации обсуждаются многие вещи, которые напрямую касаются Москвы. Позже Макрон уточнил, что о восстановлении «Большой восьмерки» стоит говорить только после урегулирования украинского кризиса.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также публично высказывался по этому поводу на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Он поддержал позицию Германии, что «доводы в пользу возвращения России пока только предстоит найти».

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