Зеленский обсудил с Джонсоном возвращение России в G7

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора заверил президента Украины Владимира Зеленского, что будет выступать против возвращения России в G7 («Большую семерку»). Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

В заявлении отмечается, что «подобная четкая позиция будет продемонстрирована в ходе очередного саммита "Семерки"». Лидеры двух стран сошлись во мнении, что восстановление формата G8 невозможно до тех пор, пока Москва «подрывает европейскую и мировую безопасность», продолжая агрессию на Украине и оккупацию Крыма.

Саммит G7 пройдет во Франции 24-26 августа.

Ранее замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что предметом торга в вопросе возвращения России в «Большую семерку» является выдача Киеву арестованных украинских моряков и других украинских заключенных.

Позвать Россию на саммит G7 в 2020 году предложил президент Франции Эммануэль Макрон. С ним согласился президент США Дональд Трамп, отметив, что в организации обсуждаются многие вещи, которые напрямую касаются Москвы. Позже Макрон уточнил, что о восстановлении «Большой восьмерки» стоит говорить только после урегулирования украинского кризиса.

Джонсон также публично высказывался по этому поводу на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Он поддержал позицию Германии, что «доводы в пользу возвращения России пока только предстоит найти».

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