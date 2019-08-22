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Родители посадили ребенка на строгую диету и довели до истощения

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В австралийском городе Сидней суд приговорил родителей, которые довели дочь до истощения, к 300 часам общественных работ. Об этом сообщает газета The Guardian.

В 2018 году пару веганов обвинили в том, что они подорвали здоровье своего трехлетнего ребенка. Родители держали девочку на веганском питании, которое исключает продукты животного происхождения. Поэтому она недополучала необходимые витамины и микроэлементы, к полутора годам у нее так и не выросли зубы.

К делу привлекли власти, когда в марте 2018 года девочку, весившую меньше пяти килограммов, госпитализировали. У ребенка были бледные губы, холодные ступни и ладони, а также пониженный уровень кальция, сахара и мышечного тонуса в организме. Маленькая пациентка не могла сидеть без посторонней помощи из-за хрупких костей и отекших ног. Более того, она не умела разговаривать.

В апреле того же года девочку посадили на сбалансированную диету и прописали препараты, способствующие восстановлению здоровья. Она быстро пошла на поправку, и вскоре у нее начали расти зубы. Теперь она живет с другими родственниками и двумя старшими братьями в штате Квинсленд.

Несмотря на то что здоровье ребенка улучшилось, ей приходится усиленно заниматься с физиотерапевтом и логопедом. Она принимает лекарства и пищевые добавки, однако все еще отстает в развитии от сверстников.

Пару лишили родительских прав и отправили на курсы по воспитанию детей. Отец пытался оправдаться на суде, утверждая, что заботой о девочке в основном занималась мать, однако судья не смягчил для него приговор. Им разрешено периодически навещать своего ребенка.

В 2018 году сообщалось, что в Австралии пара веганов довела полуторагодовалого ребенка до истощения и рахита, посадив его на строгую диету без продуктов животного происхождения. Родители кормили девочку чашкой овса с рисовым молоком и половиной банана на завтрак, на обед давали ей тост с арахисовым маслом или вареньем, а на ужин снова предлагали овес.

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