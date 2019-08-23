К российским предприятиям захотели приставить штатных врачей

На российских предприятиях захотели ввести должность штатного врача. Об этом в пятницу, 23 августа, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве.

По их словам, сейчас Минздрав, Минтруд, а также Фонд социального страхования (ФСС) и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) разрабатывают модель внедрения и финансирования врачебных кабинетов, что может помочь максимально привлечь работодателей к профилактике здоровья своих сотрудников. «Производственный врач сможет оценивать поведение сотрудника на работе и предлагать ему простые меры по сохранению своего здоровья», — рассказал один из собеседников газеты.

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Предполагается, что расходы на оборудование лечебных кабинетов возьмет на себя ФСС, в бюджете которого есть профицит средств по страхованию от травм и профессиональных заболеваний на производстве. А платить зарплату врачам государство будет лишь частично, например — на малых и средних предприятиях. «Крупный бизнес в большинстве случаев и так покупает своим сотрудникам медицинскую страховку — для них расходы на еще одного специалиста не так существенны», — отметил собеседник «Коммерсанта».

В июле 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении Всероссийской диспансеризации в 2019-2020 годах. Ожидается, что до конца текущего года медицинское обследование пройдут 60 миллионов россиян (в 2018-м их было порядка 22 миллионов). Глава кабмина подчеркнул, что работникам нужно дать возможность проходить диспансеризацию в одном учреждении, «чтобы люди не бегали между поликлиниками». По его словам, в России будут также введены новые программы выявления онкологических заболеваний.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект, в частности, предполагает увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем — министр здравоохранения Вероника Скворцова.

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