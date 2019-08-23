Храбрец справился с трехметровой змеей голыми руками

Житель Тайваня справился с темным тигровым питоном, который выполз на шоссе и бросался на автомобили. Об этом сообщает издание Daily Star.

Первоначально мужчина пытался привлечь змею при помощи пластиковой трубы. Затем он набрался храбрости и схватил питона сначала за хвост, затем за голову, и поднял его. Показав его собравшимся, он стал позировать для фотографий. «Я был не особенно напуган! — объяснил мужчина местным СМИ. — Он же не ядовитый!».

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Позднее на место происшествия прибыли пожарные и убрали змею в специальный контейнер. Длина питона составляла около трех метров, а вес — 25 килограммов.

Темные тигровые питоны обитают в Юго-Восточной Азии. Длина типичного представителя этого вида достигает 3,7 метра, однако встречаются экземпляры длиной до 5,74 метра.

В 2017 году сообщалось, что бразильский мотоциклист снял на видео женщину, убирающую с дороги анаконду, которая мешала проехать. Она подошла к змее, прижала ее голову к асфальту, затем подняла пресмыкающееся на руки и унесла к стоящим машинам.

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