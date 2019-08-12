Учительница голыми руками поборола питона и спасла детей

В индонезийской провинции Западный Сулавеси учительница голыми руками схватила и вынесла из школы питона на глазах у перепуганных учеников. Об этом сообщает информационный портал AsiaOne.

Инцидент произошел в пятницу, 9 августа, в государственной средней школе. По словам преподавательницы Путу Аю (Putu Ayu), двухметровый питон заполз в здание во время урока. Женщина схватила змею, чтобы успокоить детей. «Я впервые держала в руках змею. Все из-за того, что дети паниковали и отвлекались от занятий», — объяснила она.

По ее словам, питон сопротивлялся, однако другие учителя и несколько смелых школьников помогли ей перевязать змее морду. Женщина подчеркнула, что пресмыкающиеся нередко проникают в здание школы.

Местные жители отнесли питона подальше от жилых домов. Ни змея, ни люди не пострадали.

Ранее в августе сообщалось, что в английском городе Базилдон, графство Эссекс, домашний кот поймал королевского питона. Питомец нашел заползшую во двор змею по запаху. Он привлек внимание хозяев, которые накрыли пресмыкающееся корзиной для белья и позвали на помощь.

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