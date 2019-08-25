Фанаты гольфа спрятались под деревом и попали под молнию

CBS Evening News / YouTube

Молния, ударившая в дерево, ранила шесть человек на чемпионате по гольфу PGA Tour в Атланте, штат Джорджия. Об этом сообщает The Sun.

Зрители турнира стояли под деревом в грозу. Молния ударила в сосну, от чего та загорелась. Также от дерева начала разлетаться кора, которая ранила людей.

После сообщения об инциденте на место выехали четыре машины скорой помощи. Всех пострадавших доставили в больницу штата. Организаторы приостановили турнир по гольфу до конца дня.

Издание сообщает, что сейчас в больнице находятся шесть человек. Полученные травмы не угрожают их жизни, сообщили врачи.

Один из судей турнира Марк Рассел рассказал The Sun, что на электронное табло выводится информация о погоде, зрителей просят укрываться в безопасных местах. Однако фанаты часто игнорируют предупреждения. Рассел также сообщил, что в зоне проведения турнира есть заземленные места для укрытия.

В июле текущего года сообщалось, что молния убила 45-летнюю женщину, которая вышла на пробежку на высоте 2 тысячи метров над уровнем моря.

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