Молния убила бегунью

Удар молнии убил 45-летнюю норвежскую бегунью во время трейлраннингового забега. Об этом сообщает Le Soir.

По информации издания, молния поразила бегунью на высоте две тысячи метров на уровнем моря. RaiNews отмечает, что в тот момент забег уже прервали из-за неблагоприятных метеоусловий, однако женщина находилась на отдаленном изолированном участке. Спортсменка была жива, когда ее нашли спасатели, однако позже скончалась в больнице.

На прошлой неделе в Италии держалась высокая температура. 27 июля в стране начались сильные грозы, сопровождающиеся ураганным ветром и градом. Оранжевый уровень предупреждения об опасности был объявлен в ряде северных и центральных районов.

Трейлраннинг — вид бега, который проводится на природном рельефе (в лесах, пустынях, горах или на холмах).

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