Удар молнии едва не погубил немецких футболистов

Пятнадцать футболистов в возрасте от 19 до 48 лет пострадали в результате удара молнии рядом со спортивной площадкой в немецком городе Розенфельд-Хайлигенциммерн. Об этом сообщает газета Merkur со ссылкой на полицию.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел во время тренировки, один из футболистов потерял сознание. Сообщается, что все пострадавшие спортсмены были доставлены в больницу. Как отмечает издание, из-за непогоды был перенесен матч кубка DFB между футбольными клубами «Зандхаузен» и «Боруссия Менхенгладбах».

Сильная гроза также вывела из строя прожекторы на стадионе. Организаторы матча попросили зрителей перебраться в безопасное место.

В июле сообщалось, что удар молнии убил 45-летнюю норвежскую бегунью во время трейлраннингового забега. Мероприятие в тот же момент прервали из-за неблагоприятных метеоусловий. Сообщается, что, когда спасатели обнаружили женщину, она была еще жива, но позже скончалась в больнице.

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