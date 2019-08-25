Трамп рассказал о поддержке возвращения России в G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что возвращение России в «Большую семерку» (G7) поддерживает сразу несколько глав государств. Об этом сообщает ТАСС.
«Я думаю, что работа [по вопросу возвращения России] идет. У нас в G7 есть ряд людей, которые хотели бы, чтобы Россия вернулась. Я думаю, что это было бы выгодно по отношению ко многим вопросам в мире», — сказал американский лидер.
Ранее сообщалось, что лидеры стран-участниц саммита «Большой семерки» отказались возвращать Россию в клуб. В то же время, все лидеры G7 выступают за усиление координации с Россией.
До этого Трамп допустил возможность приглашения своего российского коллеги Владимира Путина на следующий саммит «Большой семерки». Первым же выступил с таким предложением президент Франции Эмманюэль Макрон. Против этого выступил глава Европейского совета Дональд Туск, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Формат G8 перестал существовать в 2014 году после перехода Крыма под юрисдикцию Москвы. Тогда лидеры ведущих мировых держав отказались участвовать в саммите «восьмерки», который Россия как председатель должна была проводить в Сочи. Вместо этого в Брюсселе прошла встреча «семерки» (Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия и Канада). В саммите также участвуют представители Евросоюза (председатели Совета ЕС и Еврокомиссии).