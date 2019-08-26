На евреев-расистов нашли управу

Верховный суд Израиля отказался пускать на выборы Бенци Гопштейна и Баруха Марцеля, членов националистической партии «Оцма ле-Исраэль» («Мощный Израиль») из-за их антиарабских взглядов. Об этом сообщает The Times of Israel.

Обоих политиков признали виновными в разжигании расовой ненависти к палестинцам и другим арабам. Гопштейн — лидер организации «Лехава», которая борется с межэтническими и межрелигиозными браками. Ее члены устраивают демонстрации и погромы на иудейско-мусульманских свадьбах, а также протестуют против гей-парадов. В решении суда о недопуске Гопштейна цитируется его высказывание на свадьбе собственной дочери: «Если бы здесь был хоть один официант-араб, то он бы не разносил еду, а уже ехал в больницу».

Марцель с 1990-го по 1994 год возглавлял экстремистское националистическое движение «Ках», которое закрыли, признав террористической группировкой. Его уже дважды хотели отстранить от политической деятельности, но он избегал этого, раскаиваясь в своих поступках. В третий раз судьи пришли к выводу, что Марцель на самом деле не отрекся от расизма и продолжает разжигать ненависть.

Сообщается, что одновременно с этим Верховный суд отказался поддерживать предложение о недопуске до выборов всего списка ультраправой партии. Коллегия судей также отвергла такую же инициативу против лидера движения Итамара Бен Гвира.

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