Иудеи и мусульмане не поделили Храмовую гору в Иерусалиме и устроили беспорядки

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Столкновение между собравшимися на моления в честь Курбан-байрама мусульманами и полицией произошло на Храмовой горе в Иерусалиме. Об этом сообщает портал The Jerusalem Post.

Как отмечает издание, вмешательству полицейских предшествовал конфликт мусульман с иудеями у входа на территорию святыни. Чтобы развести толпу, сотрудники правоохранительных органов применили светошумовые гранаты. Известно, что в результате столкновения есть пострадавшие среди представителей двух религий, однако точное число пока не называется.

В дни исламских праздников Храмовая гора открыта только для посетителей, исповедующих ислам, но в этом году Курбан-байрам совпал с Девятым ава — национальным днем траура еврейского народа — днем, когда были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы. Представители некоторых иудейских организаций просили власти обеспечить им вход в святыню, но полиция в целях безопасности ограничила иудеям доступ на Храмовую гору.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) является одним из двух главных праздников ислама, праздник окончания хаджа, который отмечается через 70 дней после Ураза-байрама (Ид аль-Фитра), праздника разговения после месяца поста рамадана.

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