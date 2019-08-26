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Такси начали изгонять из центра Москвы

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Крупнейший в России агрегатор «Яндекс.Такси» начал тестировать блокировку вызовов по некоторым адресам в Москве. Как сообщает Autonews, это может привести к проблемам с вызовом автомобилей: клиенты не смогут заказывать такси к тем местам, где запрещена стоянка или остановка — преимущественно в центре города.

Из-за особенностей разметки и роста числа камер видеофиксации водителям часто приходилось нарушать ПДД, чтобы забрать или высадить пассажиров. Отказ от заказа, гарантирующего штраф, грозил таксистам понижением рейтинга в системе и блокировкой в сервисе. Из-за этого водителям приходилось осознанно идти на нарушения или вовсе отказываться от работы в центре.

В «Яндекс.Такси» сообщили, что уже начали решать проблему. Одной из самых проблемных улиц для посадки и высадки пассажиров оказался Новый Арбат: там нет специальных остановок. Пользователям, которые пытаются заказать машину оттуда, предлагают пройти по другому адресу, чтобы вызвать такси. «Сейчас тестирование приостановлено, мы рассматриваем разные варианты решения, которое позволит водителям и пассажирам находить друг друга в зонах, где остановка такси ограничена», — указали в компании.

Сложившаяся ситуация может привести к конфликтам между водителями и пассажирами, предположил руководитель Центра компетенций Международного Евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус. «Представьте себе клиента, которого отказываются высаживать по нужному ему адресу и которому еще предлагают дополнительно поездить в поисках разрешенной точки», — сказал он. По словам Швагеруса, может случиться так, что для вызова машин закроют весь центр города.

На большинстве улиц нарушение, предусмотренное частью 5. статьи 12.16 КоАП «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги», фиксируют видеокамеры. За остановку под запрещающим знаком грозит штраф в три тысячи рублей.

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