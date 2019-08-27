Оскорбительный комментарий парня заставил девушку изменить свою жизнь

Жительница английского графства Суррей полностью изменила образ жизни после оскорбительного комментария своего бывшего парня. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

23-летняя Скарлетт Скиннер (Scarlett Skinner) отправилась на вечеринку вместе со своим молодым человеком. Он сказал, что люди в клубе смеются над ней. Парень отметил, что ей не стоит носить одежду длиной выше колена из-за целлюлита на ногах. После этих слов девушка бросила его, однако на протяжении четырех лет она стеснялась надевать что-либо кроме штанов.

«Люди, которые говорят другим, что им должно быть стыдно за свое тело, просто отвратительны. Но это был близкий мне человек, поэтому я следовала его совету годами», — рассказала Скиннер.

По словам британки, во время этих отношений она вела неправильный образ жизни: «Я постоянно ела картошку фри на завтрак, на перекус у меня был фаст-фуд, чипсы и шоколадки, моя самооценка была на дне. А еще я обратила внимание, что ношу только вещи с длинными рукавами и высокими воротниками, будто прячусь».

После того как девушка встретила другого молодого человека, она продолжила употреблять вредную пищу, сильно переживала из-за этого и примерно два раза в неделю страдала от проблем с пищеварением. Увидев свою фотографию в нижнем белье, девушка поняла, что пора все изменить.

Скиннер записалась на специальную фитнес-программу и начала соблюдать диету. Теперь она чувствует себя гораздо здоровее и счастливее. В планах британки — посещать спортзал пять раз в неделю, а также стараться занимать себя физическими нагрузками в любое свободное время.

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