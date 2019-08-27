Выяснено отношение россиян ко сну в рабочее время

Большинство российских работодателей не поддерживают идею перерыва на дневной сон в рабочее время, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследования сервиса по поиску работы Superjob.

Отмечается, что 57 процентов работодателей и 44 процента работников высказались против идеи сиесты. При этом среди работодателей сторонников перерыва на сон на сегодняшний день больше, чем пять лет назад: в 2014 году идею поддерживали 14 процентов, в 2019 — 20 процентов. Однако популярность сиесты среди персонала компаний снизилась: в 2012 году возможность дневного сна на работе привлекала 65 процентов сотрудников, в 2019 — 38 процентов.

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За сиесту выступили 50 процентов опрошенных в возрасте до 24 лет. Отмечается, что чем меньше возраст респондентов, тем больше поддержка идеи о перерыве на дневной сон.

По данным исследования, только один из 100 сотрудников утверждает, что он имеет возможность дневного сна в рабочее время.

С 2014 года в Японии и некоторых других азиатских странах пользуются особым успехом перерывы на сон во время рабочего дня. Эта практика помогает многим восстанавливать силы в удобное для них время. Если работник японской компании уснул на совещании или за своим рабочим столом, считается, что человек много и усердно работал. Исключением являются лишь случаи, угрожающие общественной безопасности.

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