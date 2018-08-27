Выявлено продлевающее жизнь количество сна

Греческие и испанские ученые выяснили, что 6-8 часов сна в сутки снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и продлевает жизнь. При этом, если человек спит меньше шести часов в сутки или часто просыпается ночью, то у него увеличивается вероятность появления бессимптомного атеросклероза. Об этом сообщается в пресс-релизах на EurekAlert!.

В первой работе специалисты проанализировали данные, полученные за последние пять лет в ходе 11 проспективных исследований, когда в течение долгого времени наблюдаются несколько групп людей, различающиеся по определенным признакам. В общей сложности, было обследовано более одного миллиона здоровых взрослых пациентов (1000541 человек). Они были разделены на три условные группы, в одной из которых люди спали менее шести часов в сутки, во второй — более восьми часов, а третья была контрольной (шесть-восемь часов сна в сутки).

Оказалось, что в течение 9,3 лет наблюдения по сравнению с контрольной группой у остальных пациентов риск ишемической болезни сердца и инсульта повышался на 11 и 33 процента, соответственно.

В другом исследовании приняли участие 3 974 добровольцев, которые в течение семи дней носили устройства, отслеживающие качество сна. Средний возраст испытуемых составил 46 лет. Оказалось, что у тех, кто спал менее шести часов в сутки или имели фрагментированный сон, увеличивался риск атеросклероза, ожирения и диабета.

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