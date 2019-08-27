Губернаторские гранты получат 100 лучших школ Подмосковья

Гранты губернатора получат 100 лучших школ Московской области, рейтинг будет представлен на Форуме педагогов 28 августа, сообщила региональный министр образования Ольга Забралова. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 27 августа.

«Лучшие 10 школ получат по одному миллиону рублей на развитие, остальные — по 500 тысяч. Всего в регионе работает более 1,5 тысячи школ. Весь год эксперты анализировали объекты по важным аспектам, чтобы составить топ лучших», — рассказала Забралова.

Деньги школы могут потратить на свое усмотрение, например, на закупку дополнительной техники или ремонт, уточнила она.

По словам Забраловой, форум продлится два дня. Ожидается, что в мероприятии примут участие более одной тысячи педагогов.

Губернатор Андрей Воробьев ранее поставил задачу сделать подмосковное образование конкурентноспособным.

