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Лучшие школы Подмосковья назовут на форуме педагогов

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Лучшие школы Московской области объявят на Форуме педагогов, который пройдет 28 августа, сообщила министр образования региона Ольга Забралова. Ее цитирует РИАМО.

«Мы планируем вовлечь всех участников форума в активный процесс проектирования будущего образования в Подмосковье, ведь только совместными усилиями можно поднять образование региона на качественно новый уровень», — сказала она.

Министр уточнила, что в мероприятии примут участие более одной тысячи педагогов.

Она также напомнила, что 2 сентября за школьные парты сядут свыше 900 тысяч учащихся. Задача всех участников образовательной системы, по ее словам, — обеспечить достойный уровень знаний.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев неоднократно отмечал, что образование в регионе должно соответствовать мировым стандартам. По его словам, для этого профильное ведомство изучает и внедряет передовые практики. Так, подмосковных учителей ознакомили с сингапурскими методиками преподавания.

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