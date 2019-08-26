Лучшие школы Подмосковья назовут на форуме педагогов

Лучшие школы Московской области объявят на Форуме педагогов, который пройдет 28 августа, сообщила министр образования региона Ольга Забралова. Ее цитирует РИАМО.

«Мы планируем вовлечь всех участников форума в активный процесс проектирования будущего образования в Подмосковье, ведь только совместными усилиями можно поднять образование региона на качественно новый уровень», — сказала она.

Министр уточнила, что в мероприятии примут участие более одной тысячи педагогов.

Она также напомнила, что 2 сентября за школьные парты сядут свыше 900 тысяч учащихся. Задача всех участников образовательной системы, по ее словам, — обеспечить достойный уровень знаний.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев неоднократно отмечал, что образование в регионе должно соответствовать мировым стандартам. По его словам, для этого профильное ведомство изучает и внедряет передовые практики. Так, подмосковных учителей ознакомили с сингапурскими методиками преподавания.