В истории избиения театрального режиссера полицейскими нашли нестыковки

В истории избиения режиссера «Театра.doc» Алексея Жирякова полицейскими нашли множество нестыковок. Об этом сообщает Telegram-канал Baza во вторник, 27 августа.

В расследовании говорится, что до встречи с силовиками Жиряков почти полтора часа простоял на месте, облокотившись о стену дома на Садовнической набережной, периодически начиная разговаривать с прохожими. Как заявлял пострадавший, примерно в полпервого ночи его жестко задержали полицейские, однако записи с камер видеонаблюдения свидетельствуют о том, что они приехали около трех часов ночи. Это случилось после того, как режиссер внезапно упал лицом на асфальт, из-за чего дорожные рабочие решили вызвать помощь.

«Запись, оказавшаяся в нашем распоряжении, не позволяет судить, применяли ли полицейские силу к Жирякову. Однако причину появления травм на его лице объясняет вполне», — говорится в публикации канала Baza.

Утверждается, что после падения режиссера на скорой доставили в городскую клиническую больницу №67, где у него диагностировали сотрясение мозга, перелом носа и алкогольное опьянение. Согласно данным, предоставленным больницей, пациент отказался от госпитализации и покинул учреждение.

В соответствии с документами МВД, в восемь утра Жирякова опять задержали. Полицию вызвал подросток, который боялся покинуть подъезд, объясняя, что рядом с домом сидит бомж, который пристает к прохожим. Речь шла о доме, расположенном в 700 метрах от больницы №67. Режиссера доставили в отдел полиции, откуда позже он ушел сам.

Ранее на странице правозащитного фонда «Общественный вердикт» появилась публикация, в которой утверждалось, что полицейские жестко задержали Жирякова. Отмечалось, что затем силовики ударили его по лицу, забрали сумку, посадили в машину и, угрожая, потребовали принять неизвестную таблетку, которую он смог выплюнуть. Позже его доставили в больницу, однако после осмотра не стали отпускать и отвели в морг, где, по словам режиссера, он заметил одного или двух человек. Он предположил, что они были мертвы или находились в состоянии наркотического опьянения. Жиряков заявлял, что покинул здание, оставив там свои вещи, однако вскоре его задержали опять и доставили на допрос.

Представители фонда «Общественный вердикт» пообещали повторно изучить ситуацию. Там пояснили, что не будут работать над этим делом, если первоначальная версия пострадавшего не подтвердится.

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