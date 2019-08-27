Татарстан отказался праздновать освобождение русских земель от ордынского ига

Два профильных комитета Государственного совета Татарстана порекомендовали парламенту республики не поддерживать инициативу об установлении 11 ноября памятной даты России — Дня окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год). Об этом сообщается на сайте Госсовета региона.

Как отметил председатель Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин, проект закона вызвал неоднозначную реакцию в обществе, а его принятие приведет к расколу многонационального общества страны и негативно отразится на политической обстановке в России. Для обсуждения вопроса на заседание были приглашены видные ученые Татарстана. По их словам, стояние на реке Угре не является значимым историческим событием.

«Не надо играть историей нашего многонационального народа», — заявил в свою очередь депутат Хафиз Миргалимов. По законопроекту 28 августа будет проведено «заочное голосование». После этого спикер Госсовета Фарид Мухаметшин направит отзыв в Госдуму.

Законопроект об установлении 11 ноября Дня окончания стояния на реке Угре как памятной даты окончательного освобождения Руси от ордынского ига и обретения независимости российским государством со столицей в Москве внес в июне 2019 года депутат от Калужской области Геннадий Скляр («Единая Россия»). В пояснительной записке к документу говорилось, что установление памятного дня укрепит патриотизм и популяризацию отечественной истории.

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