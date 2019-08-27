Путешествия
 
Только важное и интересное — в нашем Facebook
Последние новости
Обнародованы новые данные о числе погибших в «Иловайском котле» военных
Появилось видео апокалиптического пожара под Ростовом-на-Дону
Путин пообещал обновить российские аэропорты
В «Локомотиве» появился еще один чемпион Европы
Появилась версия обвиняемых по делу о надругательстве над волейболисткой
Звезда реалити-шоу ослепла на один глаз из-за пробки от шампанского
В Шереметьево откроется новая взлетная полоса
Появилось видео предполагаемого контакта полицейских с 17-летней в Анапе
Pornhub снял «самое грязное в мире видео»
Новости партнеров

Туристы сняли трусы перед святилищем и навсегда были изгнаны из него

Перейти в «Мою Ленту»

Двое австрийских туристов были навсегда изгнаны из древнего города Мачу-Пикчу после того, как попозировали голышом на камеру перед святилищем. Об этом пишет Daily Mail.

Как сообщили охранники достопримечательности, они поймали нарушителей, когда те уже одевались. После этого полиция задержала путешественников и выписала им пожизненный запрет на посещение этого места.

«Мы должны понимать, что Мачу-Пикчу — это священная территория, а не Диснейленд. Но, несмотря на инструкции и рекомендации, которые даются туристам перед покупкой входных билетов, некоторые все же умудряются совершать подобные вульгарные поступки», — отметил глава археологического сообщества Мачу-Пикчу Хосе Бастанте.

Австрийцам удалось избежать штрафа, однако возможность штрафовать туристов за подобные выходки будет обсуждаться на следующем заседании комитета Мачу-Пикчу.

В декабре 2018 года туристы из Дании занялись сексом на вершине пирамиды Хеопса в Египте и сняли это на камеру. Помимо фотографии, на которой голый датчанин Андреас Хвид лежит со своей спутницей на фоне Каира, он также опубликовал видеоролик. В нем пара взбирается на достопримечательность в полной темноте, а в конце девушка раздевается.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Two Austrian tourists are arrested and banned from visiting Machu Picchu again after they stripped off at the world heritage site
Египтяне организовали туристам секс на пирамиде и поплатились
Туристы занялись сексом на пирамиде и привлекли внимание властей
Путешествия
Путешествия00:0324 августа

Так, Блед

Человеческая рыбка, зловещие пещеры и гибаница. Зачем россиянам ехать в Словению?
11:59Сегодня

Раскрыты причины опозданий россиян на самолеты

20:59Сегодня

В Шереметьево откроется новая взлетная полоса

19:47Сегодня

Семья с маленьким ребенком погибла в авиакатастрофе в Альпах

Путешествия00:0622 августа

«Что делать, если встретим львов? Молиться!»

Как россиянин очутился в Ботсване и пережил встречу с самым опасным животным Африки
16:31Сегодня

Роскошная яхта с пассажирами загорелась у берегов Испании

15:24Сегодня

Пассажирки нашли способ провести время в полете с пользой и поразили попутчиков

10:30Сегодня

Российских пилотов захотели научить летать после авиакатастрофы в Шереметьево

Путешествия00:0619 августа

«Скорее всего за нами следят»

Ей удалось попасть в самую закрытую страну мира: Северная Корея глазами россиянки
10:16Сегодня

Любимый курорт россиян установил рекорд

05:22Сегодня

Затянутую в бассейн юную россиянку отказались перевозить домой

20:3826 августа

Определены любимые отпускные страны россиян

Россия
Одинокую российскую труженицу тыла похоронили в пакете ради экономии
«Ребят посадят, а следователи получат медали»
Наркотики, обман и пытки: как горстку людей связали в запрещенную террористическую «Сеть»
Цыгане испугались за жизнь и уехали из российского села
Время страха
Самый страшный год в истории России: 15 лет назад страна столкнулась с небывалым террором
Российским губернаторам предрекли победы в первом туре выборов
Врачи бросили умирающую роженицу в операционной и сбежали
Обычная операция, кровотечение и смерть: почему медики не спасли 24-летнюю россиянку
Сбежавшая после смерти роженицы российская акушерка уволилась
Все материалы
Мир
Путин назвал главную задачу в Сирии
Сжигая кресты
Они закатывают вечеринки в честь Гитлера и мечтают о своей Америке: как живут нацисты США
Еще один сенатор из США пожаловался на отказ в российской визе
«Там можно найти пришельцев»
 
По Израилю пообещали нанести таинственный удар
Большой китайский брат
Как устроена самая мощная в мире система тотального контроля за населением
Европейской стране предрекли развал из-за НАТО
Все материалы
Бывший СССР
Обнародованы новые данные о числе погибших в «Иловайском котле» военных
«Кому-то расскажешь — перережу глотку»
Сотни женщин в Армении рассказали о насилии и инцесте. Теперь их травят даже политики
На Украине назвали имена будущих министров
Петр ПорошенкоТруба зовет
Против Порошенко заводят новые уголовные дела. Найдет ли он спасение в США
Названа доля российских запчастей в украинской армии
Мова против русского
Как русский язык на Украине стал главной угрозой правлению Зеленского
Главный раввин Украины открыл памятник участникам еврейских погромов
Все материалы
Экономика
Назван лучший чернослив в России
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
Чиновники отказались от суперкаров и роскошных отелей
Проект подводного железнодорожного тоннеля между Хельсинки и ТаллиномГлубоко копнули
Финляндия и Эстония задумали свой мегапроект. Он на дне Балтийского моря
Трамп нашел выход в экономической теории заговора
Нерест в обход бюджета
Как рыбный магнат Виталий Орлов уходил от партнеров и налогов
Чешские пилоты похвалили «Аэрофлот»
Все материалы
Силовые структуры
Россиянин угнал эвакуатор для похищения машины со штрафстоянки
Полицейских обвинили в насилии над 17-летней в Анапе
Юная спортсменка заявила, что патрульные угрозами заставили ее заняться сексом
Семью самого многодетного миллиардера в мире ограбили под Москвой
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Помощницу прокурора избили и ограбили под Москвой
«Я тебя застрелю, закрой рот»
Российские полицейские выступили против беспредела начальников. Им грозили убийством
Подполковника ФСБ из расследования Голунова уволили из-за двойного гражданства
Все материалы
Наука и техника
В Китае назвали условие покупки Су-57
Куда уж больше!
Samsung выпустила огромный телефон за 90 тысяч рублей. Кому он нужен?
Секретный корабль-убийца США поставил новый рекорд
Роскосмос спасает «Союз МС-14» с роботом Федором
Космический корабль не смог пристыковаться к МКС с первого раза
Россия показала Су-47
Новая гонка вооружений
Путин решил ответить США на запуск крылатой ракеты
Раскрыто «истинное» назначение спрятанного в «Союз МС-14» робота Федора
Все материалы
Спорт
В «Локомотиве» появился еще один чемпион Европы
US Open-2019. Серена Уильямс и Мария Шарапова«Она меня ненавидит»
Серена Уильямс разгромила Шарапову на US Open. Она побеждает россиянку уже 15 лет
Четыре матча чемпионата Европы-2020 обойдутся России в миллиарды рублей
Красные идут
Лидерство «Ливерпуля», обидное поражение МЮ и первая победа «Челси» — главные события тура АПЛ
С бунтовавшими из-за контрактов лучшими российскими биатлонистами договорились
Майк Тайсон«У нас будет аквапарк и самая длинная ленивая река»
Майк Тайсон — фанат марихуаны. Он строит свой наркотический «Диснейленд»
Гол со штрафного в девятку признали лучшим в третьем туре АПЛ
Все материалы
Культура
Названы любимые киножанры россиян
Гражданин Икс
Ковбой, гей, рекордсмен чартов: кто такой рэпер Lil Nas X и почему он завоевал мир
В истории избиения театрального режиссера полицейскими нашли нестыковки
Snoh AalegraГлавная новая музыка
Безумные летние танцы, грациозный неосоул и интимные истории от Shura
Умерла заслуженная артистка России Людмила Мальцева
«По лицам здоровых мужиков текут черные слезы»
Она стала очевидцем самого страшного теракта в истории страны и написала книгу о Беслане
Фанат закрывшегося сериала «ОА» устроил голодовку у офиса Netflix
Все материалы
Интернет и СМИ
Pornhub снял «самое грязное в мире видео»
«От просмотра начинает тошнить»
Эта семья дружно рыгала и толстела на потеху публике. Телешоу превратило их жизнь в кошмар
Программист обнаружил утечку данных россиян в открытый доступ
Кина не будет
Этот журнал влюбил в себя советскую молодежь, но оказался не нужен в России
Киселев назвал русский мат бесценным
Фред Роджерс«Унижение людей сводит меня с ума»
50 лет назад ведущий искупался с чернокожим в детском шоу. И стал настоящим революционером
Албанские бандиты похвастались хорошей жизнью в британских тюрьмах
Все материалы
Ценности
Фанаты пожалели самую тучную в мире модель под ее откровенным снимком
«Матрица повсюду»
Этот культовый фильм навсегда изменил кино. Спустя 20 лет он перевернул мир моды
Протестированы самые дешевые свадебные платья
«Почешите мне пятки»
Обжорство, мужские костюмы и бесконечный праздник: роскошная жизнь императрицы Елизаветы
Дженнифер Лопес снялась в прозрачном наряде и попала на обложку журнала
Голый шик
Кто изобрел бикини и почему эта одежда десятилетиями провоцирует скандалы
Журнал перепутал двух чернокожих моделей и опозорился
Все материалы
Путешествия
Раскрыты причины опозданий россиян на самолеты
Так, Блед
Человеческая рыбка, зловещие пещеры и гибаница. Зачем россиянам ехать в Словению?
Туристы сняли трусы перед святилищем и навсегда были изгнаны из него
«Что делать, если встретим львов? Молиться!»
Как россиянин очутился в Ботсване и пережил встречу с самым опасным животным Африки
В Шереметьево откроется новая взлетная полоса
«Скорее всего за нами следят»
Ей удалось попасть в самую закрытую страну мира: Северная Корея глазами россиянки
Семья с маленьким ребенком погибла в авиакатастрофе в Альпах
Все материалы
Из жизни
Женщина упала в септик и три дня жила в нечистотах
«Следы вели на Украину, в Мексику и Панаму»
Миллионер убил жену и попался, но сумел сбежать из-под носа полиции с чемоданом денег
Король Таиланда завел роман с военным летчиком
Йэн Брейди (справа)«Мурашки бежали по спине, когда я был с ним рядом»
Серийный маньяк годами издевался над детьми. Попав в тюрьму, он нашел новых жертв
Найден заставший позапрошлый век 128-летний долгожитель
«Здесь редко увидишь белую женщину, да еще и с ребенком»
История королевы красоты из России, которая перебралась на Шри-Ланку
Россиянин Пельмень Кондольский решил сменить имя
Все материалы
Самые крутые машины московской полиции
Mercedes-AMG GLS 63 и другие поводы завидовать полицейским
Автомобили от люксовых брендов
Как ведущие дома моды и бутиковые фирмы стали частью автомобильной отрасли
Музейная автоклассика в центре Москвы
В Москве открылся самый большой автомузей: вот, что там можно увидеть
Главным дизайнером Koenigsegg стал россиянин. Что он рисует?
Саша Селипанов известен, в частности, как дизайнер Bugatti Chiron. Заглянем в его рисунки!
Умер бывший глава концерна Volkswagen Фердинанд Пиех
В Ингушетии собрали в одну машину ГАЗ-52 и BMW 740
«Мошеннические» автомобили Volkswagen раскупают как горячие пирожки
Все материалы
Дом
Раскрыто местоположение сверхдорогих подмосковных дач
«Москва меня услышит»
Россиянка пять лет борется за право на жилье. Ее все игнорируют
Названы самые желанные районы Санкт-Петербурга
Королевское ложе
Тут жили самые богатые люди Шотландии. Теперь этот замок можно купить
Самый привлекательный район Москвы нашли за МКАД
Солнечный удар
Россияне скупают жилье в Крыму, не задумываясь о последствиях. Они могут пожалеть
Российским СИЗО нашли оригинальное применение
Все материалы
Нацпроекты
Чем богаты
Россия накормит всех своими органическими продуктами. Это принесет стране миллиарды
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
Ставка на сухое
Россия собралась напоить мир своим вином. Франции и Италии придется подвинуться
Названы самые болеющие раком регионы России
Где и какие опухоли выявляют чаще всего
«Они не понимают зачем и бесятся»
Россияне пытаются сортировать мусор. Над ними смеются семья и соседи
Российский регион завлечет туристов вином
Правительство призвало регионы подготовить идеи по модернизации здравоохранения
Все материалы