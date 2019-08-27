Семью самого многодетного миллиардера в мире ограбили под Москвой

В Подмосковье ограбили дом одного из сыновей самого многодетного миллиардера в мире Романа Авдеева. Об этом во вторник, 27 августа, сообщает kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, коттедж 23-летнего Антона Авдеева в поселке Лесной городок ограбили, когда он вместе с отцом и семьей находился на отдыхе в Италии. Из дома вынесли часы Patek Philippe за 10 тысяч евро (735 тысяч рублей), пачку коллекционных денег с символикой Олимпиады в Сочи и сейф, в котором находились ключи и документы от четырех автомобилей.

В совершении преступления подозревается один из наемных рабочих, выходец из Средней Азии. Его поисками занимаются сотрудники полиции.

Отец хозяина дома Антона Авдеева — один из богатейших людей в России, его состояние оценивается в 1,7 миллиарда долларов. Также Роман Авдеев известен как самый многодетный в мире миллиардер, у него 23 ребенка, 19 из них — приемные.

12 августа сообщалось, что вооруженный обрезами выходец из Солнцевской ОПГ ограбил дом заместителя главы администрации подмосковного Чехова.

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