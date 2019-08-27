Россиянам разрешат обжаловать штрафы онлайн

Российские водители смогут обжаловать штрафы за нарушения ПДД онлайн. Об этом газете «Известия» рассказал замглавы Минкомсвязи Максим Паршин.

По его словам, такая услуга появится в тестовом режиме на портале госуслуг в 2020 году.

Издание отмечает, что сейчас для обжалования постановления водителю приходится либо лично относить заявление в ГИБДД, либо отправить его заказным письмом. После внедрения услуги можно будет не только в онлайн-режиме обратиться в ГИБДД и к операторам парковок, но дистанционно вернуть деньги за неправомерно назначенный и оплаченный штраф.

Для того чтобы воспользоваться услугой, нужно будет дать согласие на получение электронных заказных писем. После этого извещения гражданам начнут приходить в тот же день, как будет вынесено постановление о штрафе.

20 августа стало известно, что россиян предложили освободить от некоторых штрафов. В Госдуму был внесен законопроект об освобождении от уплаты штрафа водителем, если информация о его нарушении в течение 10 дней не была опубликована на портале госуслуг.

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