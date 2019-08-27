Россия
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Последние новости
Требовавший наказать Россию сенатор пожаловался на отказ в российской визе
Су-57 исполнил «кобру Пугачева» и «плоский штопор»
Грузинские авиакомпании задолжали России миллион долларов
Появились подробности предстоящего обмена заключенными между Россией и Украиной
40 тысяч украинцев трудоустроят в Чехии
Бой самых злобных крокодилов Австралии попал на видео
Раскрыт секрет «вечной молодости» Путина
В Норвегии нашли источник второго взрыва после ЧП под Северодвинском
Обаму обвинили в присоединении Крыма к России
Новости партнеров

Россиянам разрешат обжаловать штрафы онлайн

Перейти в «Мою Ленту»

Российские водители смогут обжаловать штрафы за нарушения ПДД онлайн. Об этом газете «Известия» рассказал замглавы Минкомсвязи Максим Паршин.

По его словам, такая услуга появится в тестовом режиме на портале госуслуг в 2020 году.

Издание отмечает, что сейчас для обжалования постановления водителю приходится либо лично относить заявление в ГИБДД, либо отправить его заказным письмом. После внедрения услуги можно будет не только в онлайн-режиме обратиться в ГИБДД и к операторам парковок, но дистанционно вернуть деньги за неправомерно назначенный и оплаченный штраф.

Для того чтобы воспользоваться услугой, нужно будет дать согласие на получение электронных заказных писем. После этого извещения гражданам начнут приходить в тот же день, как будет вынесено постановление о штрафе.

20 августа стало известно, что россиян предложили освободить от некоторых штрафов. В Госдуму был внесен законопроект об освобождении от уплаты штрафа водителем, если информация о его нарушении в течение 10 дней не была опубликована на портале госуслуг.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Спор уместен: автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн
Россиян предложили освободить от некоторых штрафов
Российский бизнес перестанет зарабатывать на частных дорожных камерах
Другие материалы рубрики
Россия00:0326 августа

«Ребят посадят, а следователи получат медали»

Наркотики, обман и пытки: как горстку людей связали в запрещенную террористическую «Сеть»
01:39Сегодня

Раскрыт секрет «вечной молодости» Путина

01:06Сегодня

Одиноких стариков предложили пристраивать в семьи

00:45Сегодня

В России оценили заявление Украины о «развале Московии»

Россия00:0123 августа

«В болоте сидим, чтоб не поджариться»

Эти люди спасают российский лес: репортаж из горящей тайги
22:1526 августа

Прокуроры заинтересовались массовым увольнением хирургов

21:1326 августа

Раскрыта причина ракетных испытаний под Северодвинском

20:1526 августа

Выписанная из больницы россиянка умерла на скамейке у клиники

Россия00:0321 августа

«Я готова была землю грызть, лишь бы добыть это лекарство»

Россиянка сделала все, чтобы спасти дочь от страданий. По закону это оказалось невозможно
19:4926 августа

Древнейший женский монастырь загорелся в Москве

19:4426 августа

В результате массового отравления грибами умерли 12 россиян

17:5626 августа

Передвижение военной техники по Крымскому мосту попало на видео

Россия
Россиянам разрешат обжаловать штрафы онлайн
«Ребят посадят, а следователи получат медали»
Наркотики, обман и пытки: как горстку людей связали в запрещенную террористическую «Сеть»
Раскрыт секрет «вечной молодости» Путина
Время страха
Самый страшный год в истории России: 15 лет назад страна столкнулась с небывалым террором
Одиноких стариков предложили пристраивать в семьи
Врачи бросили умирающую роженицу в операционной и сбежали
Обычная операция, кровотечение и смерть: почему медики не спасли 24-летнюю россиянку
В России оценили заявление Украины о «развале Московии»
Все материалы
Мир
40 тысяч украинцев трудоустроят в Чехии
«Там можно найти пришельцев»
 
Бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех умер после посещения ресторана
Большой китайский брат
Как устроена самая мощная в мире система тотального контроля за населением
В Норвегии нашли источник второго взрыва после ЧП под Северодвинском
Амос СильверМистер бонг
Он всю жизнь боролся за легализацию марихуаны и победил. Теперь ему грозит тюрьма
Обаму обвинили в присоединении Крыма к России
Все материалы
Бывший СССР
Грузинские авиакомпании задолжали России миллион долларов
«Кому-то расскажешь — перережу глотку»
Сотни женщин в Армении рассказали о насилии и инцесте. Теперь их травят даже политики
Появились подробности предстоящего обмена заключенными между Россией и Украиной
Петр ПорошенкоТруба зовет
Против Порошенко заводят новые уголовные дела. Найдет ли он спасение в США
Стало известно о желании Додона быть похожим на Лукашенко
Мова против русского
Как русский язык на Украине стал главной угрозой правлению Зеленского
Зеленский выдал орден прославившейся антироссийской акцией евродепутату
Все материалы
Экономика
В работе Сбербанка произошел сбой
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
США и Китаю надоело воевать
Проект подводного железнодорожного тоннеля между Хельсинки и ТаллиномГлубоко копнули
Финляндия и Эстония задумали свой мегапроект. Он на дне Балтийского моря
Россиянам предсказали падение роста доходов до нуля
Нерест в обход бюджета
Как рыбный магнат Виталий Орлов уходил от партнеров и налогов
Помощь бизнесу в России оказалась неэффективной
Все материалы
Силовые структуры
Театральный режиссер рассказал об избиении полицейскими
Однорукий стрелок
В 30-х этот маньяк стал кошмаром Ленинграда. Для его розыска освободили сыщиков из лагерей
Сбежавший с оружием российский полицейский найден мертвым
Олег Мухаметшин«В советские времена его бы сразу убили»
Этот вор отрекся от преступного титула перед полицией. Теперь его ждет месть авторитетов
Российских полицейских заподозрили в надругательстве над несовершеннолетней
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянка убила сына из-за компьютерной игры
Все материалы
Наука и техника
Су-57 исполнил «кобру Пугачева» и «плоский штопор»
Куда уж больше!
Samsung выпустила огромный телефон за 90 тысяч рублей. Кому он нужен?
Украина показала «мощный» прожиг «Циклон-4»
Роскосмос спасает «Союз МС-14» с роботом Федором
Космический корабль не смог пристыковаться к МКС с первого раза
Российский космонавт объяснил отказ Европы от «Союзов»
Новая гонка вооружений
Путин решил ответить США на запуск крылатой ракеты
Россия поможет Huawei закупкой 360 тысяч планшетов
Все материалы
Спорт
Три футболиста «Ливерпуля» вошли в сборную тура АПЛ
Майк Тайсон«У нас будет аквапарк и самая длинная ленивая река»
Майк Тайсон — фанат марихуаны. Он строит свой наркотический «Диснейленд»
Черчесов озадачил Головина
Винни-Топор
Он пил, дрался и «ломал» соперников на футбольном поле, а потом стал кинозведой
Сын Месси отпраздновал гол в ворота «Барселоны»
«Я не хочу терять праздник!»
Английский футбол рискует измениться до неузнаваемости. Всему виной судьи и технологии
ПСЖ нашел замену Неймару в клубе-аутсайдере АПЛ
Все материалы
Культура
Названа самая высокооплачиваемая певица в мире
Snoh AalegraГлавная новая музыка
Безумные летние танцы, грациозный неосоул и интимные истории от Shura
Звезде «Мстителей» пришлось извиниться за употребление марихуаны в Диснейленде
«По лицам здоровых мужиков текут черные слезы»
Она стала очевидцем самого страшного теракта в истории страны и написала книгу о Беслане
Алла Пугачева выбрала новую примадонну
Hercules &amp; Love AffairХимия и алхимия
Омолаживающее техно, психоделические ритмы и жесткий эйсид: зачем идти на Gate
Вышел тизер новых «Звездных войн»
Все материалы
Интернет и СМИ
За критиками Трампа установили слежку
«От просмотра начинает тошнить»
Эта семья дружно рыгала и толстела на потеху публике. Телешоу превратило их жизнь в кошмар
Мать жестоко разыграла детей и довела их до истерики
Кина не будет
Этот журнал влюбил в себя советскую молодежь, но оказался не нужен в России
Десятки тысяч машин оказались под угрозой взлома хакерами
Фред Роджерс«Унижение людей сводит меня с ума»
50 лет назад ведущий искупался с чернокожим в детском шоу. И стал настоящим революционером
Сваха из «Давай поженимся» назвала плюсы дефицита мужчин в России
Все материалы
Ценности
Дизайнер Изабель Толедо умерла от рака
«Матрица повсюду»
Этот культовый фильм навсегда изменил кино. Спустя 20 лет он перевернул мир моды
Ким Кардашьян выбрала новое имя для своего бренда после скандала
«Почешите мне пятки»
Обжорство, мужские костюмы и бесконечный праздник: роскошная жизнь императрицы Елизаветы
Ким Кардашьян в корсете попала на обложку Vogue
Голый шик
Кто изобрел бикини и почему эта одежда десятилетиями провоцирует скандалы
Руки жениха сразу после вступления в брак ужаснули пользователей сети
Все материалы
Путешествия
Пилот потерял сознание в небе
Так, Блед
Человеческая рыбка, зловещие пещеры и гибаница. Зачем россиянам ехать в Словению?
Пьяная пенсионерка упала с палубы теплохода в Москве
«Что делать, если встретим львов? Молиться!»
Как россиянин очутился в Ботсване и пережил встречу с самым опасным животным Африки
Сотрудница российского аэропорта попыталась зайцем улететь на море и попалась
«Скорее всего за нами следят»
Ей удалось попасть в самую закрытую страну мира: Северная Корея глазами россиянки
Названы самые дешевые отели в России
Все материалы
Из жизни
Бой самых злобных крокодилов Австралии попал на видео
«Следы вели на Украину, в Мексику и Панаму»
Миллионер убил жену и попался, но сумел сбежать из-под носа полиции с чемоданом денег
Поляк сбежал из самой страшной тюрьмы в Италии по веревке из простыни
Йэн Брейди (справа)«Мурашки бежали по спине, когда я был с ним рядом»
Серийный маньяк годами издевался над детьми. Попав в тюрьму, он нашел новых жертв
Молодожены погибли через считанные минуты после свадьбы
«Здесь редко увидишь белую женщину, да еще и с ребенком»
История королевы красоты из России, которая перебралась на Шри-Ланку
Искатели сокровищ нашли крупнейший клад древних монет в Великобритании
Все материалы
Автомобили от люксовых брендов
Как ведущие дома моды и бутиковые фирмы стали частью автомобильной отрасли
Главным дизайнером Koenigsegg стал россиянин. Что он рисует?
Саша Селипанов известен, в частности, как дизайнер Bugatti Chiron. Заглянем в его рисунки!
Музейная автоклассика в центре Москвы
В Москве открылся самый большой автомузей: вот, что там можно увидеть
Тестируем главный автомобиль трудящихся Чехословакии
Какой была Skoda Octavia 60 лет назад?
«Мошеннические» автомобили Volkswagen раскупают как горячие пирожки
Porsche Taycan установил рекорд Нюрбургринга
В Ингушетии собрали в одну машину ГАЗ-52 и BMW 740
Все материалы
Дом
Найден район Петербурга с аномально дешевым жильем
«Москва меня услышит»
Россиянка пять лет борется за право на жилье. Ее все игнорируют
Родовое село Кадырова переименовали
Королевское ложе
Тут жили самые богатые люди Шотландии. Теперь этот замок можно купить
Названы самые дорогие квартиры в городах-миллионниках России
Солнечный удар
Россияне скупают жилье в Крыму, не задумываясь о последствиях. Они могут пожалеть
Россиянин продал песок с «дальневосточного гектара» и озолотился
Все материалы
Нацпроекты
Чем богаты
Россия накормит всех своими органическими продуктами. Это принесет стране миллиарды
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
Ставка на сухое
Россия собралась напоить мир своим вином. Франции и Италии придется подвинуться
Названы самые болеющие раком регионы России
Где и какие опухоли выявляют чаще всего
«Они не понимают зачем и бесятся»
Россияне пытаются сортировать мусор. Над ними смеются семья и соседи
В Мурманске появится лаборатория для улучшения городской инфраструктуры
Россияне рассказали о своем отношении к графику работы
Все материалы