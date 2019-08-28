Российский охранник устроил кутеж в поезде и потерял пистолет

Охранник из Санкт-Петербурга потерял боевой пистолет в пассажирском поезде. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По его данным, 44-летний мужчина отправился в Хабаровск на поезде Москва — Владивосток для сопровождения груза. При себе у него был табельный пистолет ИЖ-71 с патронами и документы, которые хранились в поясной сумке. По пути мужчина распивал спиртное и не заметил, что оружие исчезло.

Охранник обнаружил пропажу, только когда поезд прибыл в Тюменскую область. Сообщается, что мужчина обратился в полицию на станции Новосибирск.

В 2013 году в Сочи полицейский стал фигурантом уголовного дела в связи с потерей пистолета-пулемета «Кедр» с двумя магазинами. 26-летний сержант положил оружие на крышу служебной машины, чтобы надеть бронежилет. Затем он сел в автомобиль и поехал, забыв про «Кедр».

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