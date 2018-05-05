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Американцы потеряли оружейный плутоний

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Сотрудники Государственного университета Айдахо в США потеряли часть находящегося у них на хранении плутония, используемого при создании оружия. Об этом сообщило издание LiveScience.

Виктор Дрикс (Victor Dricks), пресс-секретарь Комиссии по ядерному регулированию, заявил, что во время учета радиоактивных веществ на месте оказалось 13 граммов плутония-239 вместо 14. Последний раз проверка проводилась в 2004 году.

По словам Дрикса, пропавший грамм радиоактивного вещества, по последней информации, поместили в защитные чехлы и отправили на захоронение. Однако запись о том, куда он отправился, была удалена из баз данных университета. «Мы подозреваем, что в итоге он оказался на свалке для радиоактивных отходов», — сказал он.

Отмечается, что одного грамма плутония-239 не хватит для изготовления ядерной боеголовки, однако его будет достаточно, чтобы использовать в качестве радиоактивной основы для «грязной бомбы».

Штату Айдахо придется заплатить штраф в 8,5 тысячи долларов за небрежность при ведении документов. Также Комиссия по ядерному регулированию конфискует оставшиеся 13 граммов вещества на время проверки других протоколов.

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