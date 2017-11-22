В Кремле прокомментировали данные о выбросе радиоактивного вещества

В Кремле запрашивали у профильных служб информацию об аварийных ситуациях, которые могли бы привести к выбросу рутения-106 в атмосферу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости в среду, 22 ноября.

«Безусловно, мы имели контакты со всеми нашими ведомствами, которые имеют отношение к этой сфере, и ни от одного ведомства подтверждения до сих пор не было», — добавил он.

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Накануне утром Росгидромет сообщил, что в Челябинской области в сентябре-октябре фиксировалось экстремально высокое загрязнение окружающей среды радиоактивным изотопом рутения. При этом, по данным ведомства, с 29 сентября по 3 октября Ru-106 был обнаружен в незначительных количествах на территории стран Евросоюза.

Позже специалисты федеральной службы заявили, что уровень концентрации рутения-106 не представляет опасности. В пресс-службе Минприроды России также подтвердили, что зафиксированный на Южном Урале уровень превышения содержания рутения-106 был на несколько порядков ниже допустимой нормы.

В свою очередь, в Росатоме сообщили, что никаких инцидентов и аварий, из-за которых мог бы вырасти уровень концентрации изотопа, не было.

На повышение уровня содержания изотопа первоначально пожаловались в Европе. В конце сентября немецкое ведомство по радиационной защите обнаружило в воздухе Германии и Австрии безопасные для населения концентрации рутения-106. В ведомстве предполагали, что источник изотопа мог находиться в России на Южном Урале.