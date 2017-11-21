В Минприроды пожаловались на недостоверную информацию о выбросе радиации

Зафиксированный на Южном Урале уровень превышения содержания рутения-106 был на несколько порядков ниже допустимой нормы. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщили в пресс-службе Минприроды России. При этом в ведомстве выразили недоумение по поводу «неадекватной оценки» ситуации некоторыми общественными организациями, которая привела к распространению в СМИ недостоверной информации.

«Превышение содержания рутения-106 в пробах относительно предыдущего периода в "сотни" раз объясняется отсутствием данного радионуклида в предыдущих пробах. Система ЕГАСМРО (Единая государственная автоматизированная система мониторинга радиационной обстановки на территории РФ) автоматически отслеживает происходящие изменения и информирует об этом», — отметили в пресс-службе.

Там пояснили, что обнаружение даже незначительных концентраций радиоактивных изотопов на территории России «свидетельствует о высокой эффективности созданной и эксплуатируемой Росгидрометом системы ЕГАСМРО».

Ранее в Росгидромете заявили, что считают безопасной концентрацию радиоактивного изотопа рутений-106 и поэтому не будут искать источник выброса.

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Перед этим экологическая организация Greenpeace рассказала, что уже готовит заявление в Генпрокуратуру России, в котором потребует от госкорпорации «Росатом» провести тщательное расследование и опубликовать данные об инцидентах на производственном объединении «Маяк» и других предприятиях, где могли произойти выбросы рутения. Также специалист организации заявил, что информация о возможной радиационной аварии и реальном состоянии окружающей среды намеренно скрывается.

21 ноября Росгидромет сообщил, что в Челябинской области в сентябре-октябре 2017 года было зафиксировано экстремально высокое загрязнение окружающей среды радиоактивным изотопом рутения-106. В частности, в районе населенного пункта Аргаяш фон оказался превышен в 986 раз по сравнению с предыдущим месяцем, а в соседнем населенном пункте Новогорный — в 440 раз.