В США эвакуировали судно и терминал из-за подозрений на «грязную бомбу»

В США эвакуировали портовый терминал из-за опасений, что на одном из прибывших судов находится «грязная бомба». Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел в порту Чарльстона, штат Южная Каролина. Береговая охрана США получила сведения о том, что на борту одного из контейнеровозов компании Maersk Line — судна «Мемфис» — находится «грязная бомба».

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Команду и всех сотрудников терминала, возле которого стоит судно, эвакуировали. В результате поисковых работ на борту ничего подозрительного не обнаружили. Полиция задержала человека, сообщившего о взрывном устройстве.

«Грязная бомба» — один из видов радиологического оружия: контейнер с радиоактивным изотопом и зарядом взрывчатки. После срабатывания заряда контейнер разрушается, радиоактивное вещество распыляется. Считается, что она потенциально может стать эффективным оружием террористов.