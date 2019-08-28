Пожилой мужчина застрял головой в стремянке и пять дней ждал помощи

Во французском городе Эпиналь, регион Гранд-Эст, мужчина застрял головой между ступеньками стремянки и провел в таком положении пять дней. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В понедельник, 19 августа, пожелавший остаться неизвестным француз, которому, по данным издания, чуть больше 60 лет, упал со стремянки во время ремонта собственной ванной комнаты. Голова мужчины застряла между двумя ступеньками, и он не мог дотянуться до телефона, чтобы позвать на помощь. Соседи не слышали его криков.

Мужчину обнаружила его сестра в пятницу, 23 августа. Она решила проверить, все ли у брата хорошо, так как он долгое время не выходил на связь. Француз все еще был в сознании, однако страдал из-за сильного обезвоживания.

Женщина вызвала спасателей. Им удалось освободить пострадавшего, его доставили в больницу. Доктора отметили, что из-за инцидента у мужчины нарушилось мозговое кровообращение, и направили его на обследования.

Ранее сообщалось, что в американском городском округе Арлингтон, штат Вирджиния, одинокий старик был вынужден пять дней питаться только кока-колой. Мужчина упал у себя на кухне и не смог подняться. Ему удалось дотянуться только до бутылки с газировкой.

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