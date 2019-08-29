Служивший в Сирии российский солдат взорвал штаб полка

В Иркутске вступил в силу приговор бывшему военнослужащему-контрактнику Александру Новикову, который получил медаль за участие в боях в Сирии и после возвращения взорвал штаб полка. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Иркутский гарнизонный военный суд ранее приговорил Новикова к пяти годам заключения за хулиганство и незаконный оборот оружия. Апелляционная инстанция Восточно-Сибирского окружного военного суда признала приговор первой инстанции законным.

По данным следствия, мужчина проходил службу по контракту в отдельном смешанном авиационном полку и 24 мая 2018 года дежурил в столовой инженерно-технического состава. Там он нашел брезентовую сумку с взрывным устройством с тротилом и гексогеном. Его мощность была эквивалентна 1,3 килограмма тротила. Новиков несколько раз перепрятывал бомбу, затем в три часа ночи 25 мая перенес ее к зданию полка, поставил на крыльце, поджег фитиль и убежал.

Строению были нанесены серьезные повреждения. Помощник дежурного по штабу получил множественные травмы, в том числе в районе головы, шеи и рук. Работа штаба была парализована, а части — дезорганизована.

27 мая солдат написал явку с повинной, в которой указал, что принял взрывпакет за учебный и хотел пошутить. Позднее свои действия он объяснил уже желанием привлечь внимание командования дальней авиации к проблемам части и плохой работе военных. О каких именно проблемах шла речь, не уточняется.

Незадолго до суда Новиков отказался от признаний и заявил, что оговорил себя под давлением сотрудников ФСБ, которые якобы хотели привлечь его за терроризм. Следователи СКР не нашли подтверждения его словам.

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