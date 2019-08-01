Российские контрактники получат надбавку к жалованию

Военные-контрактники с первого по четвертый разряд с 1 сентября получат 50-процентные ежемесячные надбавки к жалованию. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

Так, надбавки получат солдаты, матросы, сержанты и старшины.

Шойгу уточнил, что контрактники получат выплаты за поднаем жилья до уровня, который позволит им жить с семьями. Размер выплат будет различаться в зависимости от региона.

Ранее Минобороны подготовило проект указа президента, которым предлагается расширить список грубых дисциплинарных проступков военнослужащих, включив в него общение со СМИ и хранение смартфонов. Согласно документу, хранение смартфона или общение со СМИ приравнивается к дедовщине, уничтожению военного имущества и самовольному оставлению воинской части.

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